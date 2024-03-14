Говорили о ментальном здоровье: Елена Зеленская записала подкаст с дочкой своей кумы

Елена Зеленская приняла участие в подкасте, где ведущей была дочь Елены Кравец Мария. Вместе они поговорили о психическом здоровье украинской молодежи во время войны.

Что интересно, соведущей Маши была 7-летняя девочка Полина Медвидь. Она тоже присоединилась к активному обсуждению ментального состояния украинских детей.

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Зеленская приняла участие в подкасте с дочерью Кравец

Ведущие и гостья поделились своими мыслями о ментальном здоровье и обсудили пути его улучшения.

У нас получился искренний разговор, во время которого обсудили с девушками, как бороться с тревогой и страхами, коснулись темы поддержки близких, когда им плохо. Также говорили о том, помогают ли медитация и дыхательные практики, как поддержать ментальное здоровье с помощью искусства,

– поделилась первая леди.

Подкаст "Контента": смотрите видео онлайн

Что известно о проекте, в котором приняла участие Елена Зеленская