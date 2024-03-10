Владимир Зеленский впервые за долгое время показался с женой на публике: нежные кадры супругов

10 марта 2024, 12:30
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Елена Зеленская

На церемонию награждения престижной Шевченковской премии-2024 Владимир Зеленский пришел с женой. Это произошло впервые за несколько недель и супруги прелестно выглядели вместе.

Они улыбались и держали друг друга за руку. Кроме того, Владимир мило помог жене занять свое место в зале.

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Как Елена и Владимир Зеленские выглядели 

На церемонию первая леди и президент Украины пришли, держась за руки. Оказавшись в зале, Владимир любезно помог любимой сесть рядом.

Для публичного мероприятия Елена Зеленская подобрала стильный черный костюм, состоящий из жакета-кимоно и юбки миди. Кроме того, она аккуратно собрала волосы и добавила к своему наряду серьги и подвеску.

В то же время глава государства на Шевченковской премии появился в черном свитшоте и брюках в стиле милитари.

Как часто Елена и Владимир Зеленские встречаются

  • Первая леди призналась, что из-за полномасштабного вторжения "все происходит на паузе. Ни выходных, ни отдыха". Как следствие, они с мужем и детьми вместе собираются очень редко.
  • Так, из-за плотного графика президента семейные встречи проходят лишь раз в неделю на несколько часов.
  • Кроме того, Елена Зеленская поделилась, что им с любимым вдвоем также сложно провести время, поскольку когда у нее появляется свободная минута, Владимир занят официальными обязанностями, и наоборот.
  • Впрочем, первая леди с пониманием относится к этой ситуации.
  • В то же время недавно супруги показались вместе в День памяти Героев Небесной Сотни. Тогда Владимир и Елена посетили мемориал, расположенный возле Майдана Независимости.
Автор: Софія Хомишин