"Крыша ехала": как жена Тараса Тополи отреагировала на его решение взять в руки оружие

Елена Тополя рассказала о том, как восприняла решение мужа идти на фронт. Ведь это отразилось на ее состоянии, а также на отношениях супругов.

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя присоединился к территориальной обороне ВС Украины за несколько дней до полномасштабного вторжения. Уже в первые дни войны он, не медля, взял в руки оружие.

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Как на это решение отреагировала Елена Тополя

Жена музыканта призналась, что он не спрашивал у нее совета. И она была бы удивлена, если бы Тарас принял другое решение.

Я горжусь своим мужем и его решением. Я бы не поняла его, если бы было наоборот. Советы он у меня не спрашивал, это для нас обоих одинаково важно – защищать свой родной дом и свою семью. Мы с детками каждый день молились. Я, в свою очередь, не допускала плохих мыслей, потому что Вселенная слышит все,

– поделилась Елена Тополя (ранее известная как Alyosha).

Певица отметила, что муж был на войне более полугода, потом была ротация. Однако она вернулась в Украину еще позже по весомым причинам.

"Этот период отражается прежде всего на психическом состоянии, а потом уже на отношениях. Крыша ехала, что тут сказать. Сейчас, к счастью, все в порядке, мы дома. Сердце на место стало!" – призналась Елена Тополя.



Елена Тополя в новой фотосессии / Фото Viva

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