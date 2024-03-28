"Крыша ехала": как жена Тараса Тополи отреагировала на его решение взять в руки оружие
Источник:Viva
Елена Тополя рассказала о том, как восприняла решение мужа идти на фронт. Ведь это отразилось на ее состоянии, а также на отношениях супругов.
Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя присоединился к территориальной обороне ВС Украины за несколько дней до полномасштабного вторжения. Уже в первые дни войны он, не медля, взял в руки оружие.
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Как на это решение отреагировала Елена Тополя
Жена музыканта призналась, что он не спрашивал у нее совета. И она была бы удивлена, если бы Тарас принял другое решение.
Я горжусь своим мужем и его решением. Я бы не поняла его, если бы было наоборот. Советы он у меня не спрашивал, это для нас обоих одинаково важно – защищать свой родной дом и свою семью. Мы с детками каждый день молились. Я, в свою очередь, не допускала плохих мыслей, потому что Вселенная слышит все,
– поделилась Елена Тополя (ранее известная как Alyosha).
Певица отметила, что муж был на войне более полугода, потом была ротация. Однако она вернулась в Украину еще позже по весомым причинам.
"Этот период отражается прежде всего на психическом состоянии, а потом уже на отношениях. Крыша ехала, что тут сказать. Сейчас, к счастью, все в порядке, мы дома. Сердце на место стало!" – призналась Елена Тополя.
Елена Тополя в новой фотосессии / Фото Viva
Как Тарас Тополя комментировал разлуку с женой
- В сентябре прошлого года Елена Тополя вернулась в Украину и семья наконец воссоединилась. Певица не скрывала, что ревновала мужа, когда была в США. Однако он каждый раз подчеркивает: никаких измен с его стороны не могло быть.
- Тарас Тополя рассказал, что у него с женой выстроены доверительные отношения. Например, Елена в любой момент может просмотреть его телефон.
- Артист добавлял, что их отношения во время разлуки не нужно было спасать, ведь кризиса не было. Он посоветовал другим парам чаще выходить на связь, выражать свои чувства, быть откровенным. А еще – сохранять страсть и присылать романтические видео.