Фронтмен группы "Антитела" не скрывает, что может обратить внимание на других женщин и сделать им комплименты. К тому же и его жена, по словам Тараса, получает много внимания от мужчин.

К слову Это что попало, – Тарас Тополя резко высказался об украинском шоубизнесе

Изменял ли Тополя

Исполнитель заявил, что отрицает любой факт измены. Он верен своей жене, и она для него единственная на всю жизнь. Однако, музыкант признался, что может обратить внимание на других женщин и оценить их красоту.

Ни, измен не было. У меня все с либидо нормально, и я могу оценить красоту женщины, обратить внимание на другую женщину, обнять ее и улыбнуться. Так же и моя Елена, красавица, которая привлекает внимание других мужчин, ведь, несмотря на то, что она мама троих детей, она в прекрасной форме, соблазнительная и для меня самая лучшая. Когда мы начали наш союз и решили родить детей, я дал слово, что она моя единственная,

– отметил Тарас.

К тому же Тополя добавил, что "в формате фана, ради получения нового жизненного и сексуального опыта", он вместе с женой может пойти и на отношения на стороне.

Интервью Тараса Тополи: смотрите видео онлайн

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