Фронтмен группы "Антитела" не скрывает, что может обратить внимание на других женщин и сделать им комплименты. К тому же и его жена, по словам Тараса, получает много внимания от мужчин.
К слову Это что попало, – Тарас Тополя резко высказался об украинском шоубизнесе
Изменял ли Тополя
Исполнитель заявил, что отрицает любой факт измены. Он верен своей жене, и она для него единственная на всю жизнь. Однако, музыкант признался, что может обратить внимание на других женщин и оценить их красоту.
Ни, измен не было. У меня все с либидо нормально, и я могу оценить красоту женщины, обратить внимание на другую женщину, обнять ее и улыбнуться. Так же и моя Елена, красавица, которая привлекает внимание других мужчин, ведь, несмотря на то, что она мама троих детей, она в прекрасной форме, соблазнительная и для меня самая лучшая. Когда мы начали наш союз и решили родить детей, я дал слово, что она моя единственная,
– отметил Тарас.
К тому же Тополя добавил, что "в формате фана, ради получения нового жизненного и сексуального опыта", он вместе с женой может пойти и на отношения на стороне.
Интервью Тараса Тополи: смотрите видео онлайн
Что известно о разлуке Тараса и Елены после начала вторжения
- Alyosha вместе с тремя детьми уехала из Украины в Америку в начале вторжения. Там она жила у мамы Тараса, которая уже давно эмигрировала.
- В то же время музыкант вместе с двумя участниками группы вступил в ряды ВСУ. Он был парамедиком и помогал раненым военным на передовой.
- Отношения на расстоянии стали настоящим испытанием для пары. В то же время влюбленные ни на мгновение не сомневались: их любовь выдержит все.
- Летом 2022 года Елена на несколько дней приехала в Киев. Они с Тарасом даже успели сходить на свидание.
- А уже осенью 2023 года артистка окончательно вернулась обратно в Киев, где до сих пор находится.