При одном условии: Елена Тополя назвала украинскую певицу, которой готова подарить песню
Источник:"Муз_Тренд"
Украинская певица Алена Тополя не только исполняет, но и пишет песни. Она назвала артистку, которой могла бы подарить свою композицию.
Певица и композитор Елена Тополя (ранее известная под псевдонимом Alyosha) призналась, что готова подарить песню молодой украинской исполнительнице Анне Тринчер.
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Кому Елена Тополя подарила бы песню
Однако у Елены Тополи есть одно условие к певице. Она хотела бы, чтобы Анна исполняла эту песню в соответствии с текстом. Артистка намекнула, что ей не нравится стиль Тринчер.
Кстати, Аня Тринчер очень отличается. Но при условии, что она эту песню будет петь в соответствии с текстом, потому что она очень любит одеться, как молодая секси-пекси женщина,
– высказалась Елена Тополя.
В общем певица не слишком довольна тем, как сейчас выглядит украинский шоу-бизнес., Все потому, что многие молодые артисты звучат для нее одинаково: их мелодии, стили, тональности и не только.
Последние образы Анны Тринчер
- Николас Карма встретил Анну Тринчер во Львове в стильном наряде. Она предстала в серых брюках от украинского бренда, кофте на один длинный рукав и со шлейфом, кожаном тренче и сумкой от Saint Laurent.
- Очередной весенний образ певицы состоял из черной рубашки с широкими рукавами и открытыми плечами, белых брюк и солнцезащитных очков. Наряд дополняли золотые украшения.
- На встречу с друзьями Анна Тринчер надела белую рубашку с серым платьем в полоски. К этому аутфиту она добавила галстук и накинула сверху тренч.