В своих соцсетях Елена опубликовала пост, который посвятила размышлениям. Она поделилась мыслями относительно наличия идеальных людей.

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В то же время Мозговая показала, как выглядит без макияжа. Продюсер поделилась фотографией, на которой предстала в футболке и розовой косынке. Елена заметила, что никто не идеален и подчеркнула необходимость любить себя такими, какими вы есть.

Нет идеальных лиц, людей, характеров. Ничто и никто в этом мире не идеален. И это прекрасно! Любите себя, свои морщины, свои неровности и щербинки,

– подчеркнула Мозговая.

Поклонники продюсера уже отметили ее красоту и засыпали комплиментами.

"Аленка, вы самая лучшая!";

"Очень красивая! Настоящая! Волшебная!";

"Вы очень красивая".

Напомним, на днях волонтер Мария Данильченко показала, как выглядит Елена Зеленская в реальной жизни. Они встретились на мастер-классе для детей в инклюзивном лагере "Космолагерь: пространство для всех". Женщина опубликовала совместное фото с первой леди Украины. Елена предстала в белой вышиванке и черных брюках палаццо, а Мария – черной рубашке и длинном платье. Женщины обнялись и улыбаются в камеру.