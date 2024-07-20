У своїх соцмережах Олена опублікувала пост, який присвятила роздумам. Вона поділилася думками щодо наявності ідеальних людей.

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Водночас Мозгова показала, як виглядає без макіяжу. Продюсерка поділилася світлиною, на якій постала у футболці та рожевій косинці. Олена зауважила, що ніхто не ідеальний та наголосила на необхідності любити себе такими, якими ви є.

Немає ідеальних облич, людей, характерів. Ніщо і ніхто у цьому світі не ідеальний. І це прекрасно! Любіть себе, свої зморшки, свої нерівності та щербинки,

– підкреслила Мозгова.

Прихильники продюсерки вже відзначили її красу та засипали компліментами.

"Оленко, ви найкраща!";

"Дуже гарна! Справжня! Чарівна!";

"Ви дуже гарна".

Нагадаємо, днями волонтерка Марія Данильченко показала, який вигляд має Олена Зеленська в реальному житті. Вони зустрілися на майстер-класі для дітей в інклюзивному таборі "Космотабір: простір для всіх". Жінка опублікувала спільне фото з першою леді України. Олена постала у білій вишиванці та чорних штанах палаццо, а Марія – чорній сорочці та довгій сукні. Жінки обійнялися та усміхаються в камеру.