Алена Мозговая поделилась архивным фото 35-летней давности: редкое фото продюсера
10 июня 2024, 00:19Читати новину українською
Источник:Елена Мозговая
Украинский продюсер Алена Мозговая порадовала поклонников редким архивным кадром из юности. Она распространила фото, которое было сделано около 35 лет назад.
Продюсер отметила, что на фотографии ей где-то пятнадцать лет. Заметим, что 9 февраля этого года знаменитости исполнилось пятьдесят лет.
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На архивной фотографии Елена позирует в парке рядом с игрушечным Дедом Морозом. Будущая знаменитость сфотографировалась в светлой куртке и клетчатой рубашке. К своему наряду она добавила массивную цепочку на шею.
Точно сказать не могу, но где-то +- 15,
– отметила под фото продюсер.
Кто еще из звезд показывал архивные фото из юности и детства
- В День защиты детей певица Надя Дорофеева порадовала поклонников редким кадром со школьных времен. Она выложила фотографию из первого класса, на которой ей было всего 7 лет.
- Ранее похожее ностальгическое путешествие в детство устроил певец Монатик. 38-летний артист опубликовал в соцсетях фотографии из детского сада и школы, которых никогда раньше не показывал фанатам. На них оказалось, что в юности он носил дреды.
- А в начале февраля в интернете приобрел популярность вирусный тренд #LetsSeeYouAt21, основанный жителем Аризоны Дамиеном Раффом. Он поделился фотографией, на которой в 21 год пьет пиво с мамой, именно с этого возраста в США разрешено употреблять алкоголь. Тренд быстро подхватили и украинские звезды. Например, солист группы "ТИК" Виктор Бронюк выложил фото со студенческими друзьями, а актриса Анна Саливанчук – целое видео со своими архивными кадрами из юности.