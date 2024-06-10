Алена Мозговая поделилась архивным фото 35-летней давности: редкое фото продюсера

Украинский продюсер Алена Мозговая порадовала поклонников редким архивным кадром из юности. Она распространила фото, которое было сделано около 35 лет назад.

Продюсер отметила, что на фотографии ей где-то пятнадцать лет. Заметим, что 9 февраля этого года знаменитости исполнилось пятьдесят лет.

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На архивной фотографии Елена позирует в парке рядом с игрушечным Дедом Морозом. Будущая знаменитость сфотографировалась в светлой куртке и клетчатой рубашке. К своему наряду она добавила массивную цепочку на шею.

Точно сказать не могу, но где-то +- 15,

– отметила под фото продюсер.

Кто еще из звезд показывал архивные фото из юности и детства