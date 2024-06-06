Дмитрий Коляденко откровенно прокомментировал слухи о романе экс-супруги Елены с Дмитрием Каднаем
Источник:"Люкс ФМ"
В сети ходили слухи о романе между танцовщицей Еленой Коляденко и певцом Дмитрием Каднаем. В то же время шоумен Дмитрий Коляденко честно ответил, знает ли что-то об отношениях между звездами.
В то же время пользователи предполагают, что любовь певца и танцовщицы возникла еще после "Фабрики звезд", где они участвовали. Однако, знаменитости никак не комментируют эти сплетни.
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Коляденко откровенно заявил, что не знает, действительно ли у его экс-супруги есть роман с Каднаем. Шоумен добавил, что "свечку за них не держал и третьим не был".
В то же время Дмитрий отметил, что певец является для него другом и очень хорошим человеком. К тому же артист подчеркнул, что его сын Филипп также поддерживает приятельские отношения с Каднаем, которые являются участниками одной группы KADNAY.
Более того, Коляденко рассекретил, в каких отношениях находится с экс-супругой Еленой. Шоумен признался, что в течение пяти лет после развода они постоянно ссорились, однако теперь – все наладилось.
Я очень ревнивый, не отпускал. Не знал даже, где жил мой сын с Еленой. Встречался с ним возле цирка как воскресный папа. Они скрывали свое местонахождение, потому что я был злой, хотел их вернуть. А когда их отпустил, то все стало хорошо,
– поделился Дмитрий.
Интервью Дмитрия Коляденко: смотрите видео онлайн
Дмитрий и Елена Коляденко: что известно об экс-супругах
- Они познакомились на сцене бабушкиного театра Коляденко, где женщина была реквизитором. Дмитрий сделал предложение Елене на следующий же день, поскольку влюбился с первого взгляда.
- В 1993 году у пары родился первенец – сын Филипп.
- Они рискнули создать собственный танцевальный коллектив, с которым через два года переехали в Киев. Тогда артистов заметил продюсер Евгений Рыбчинский и пригласил в турне с популярным тогда EL Кравчуком.
- Уже впоследствии Елена и Дмитрий получили известность благодаря участию в проекте "Шанс". Однако, незадолго до начала этого шоу их 10-летние отношения закончились разводом.