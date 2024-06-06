Водночас користувачі припускають, що кохання співака і танцівниці виникло ще після "Фабрики зірок", де вони брали участь. Однак, знаменитості ніяк не коментують ці плітки.

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Коляденко відверто заявив, що не знає, чи насправді в його ексдружини є роман з Каднаєм. Шоумен додав, що "свічку за них не тримав і третім не був".

Водночас Дмитро зазначив, що співак є для нього другом і дуже гарною людиною. До того ж артист підкреслив, що його син Пилип також підтримує приятельські стосунки з Каднаєм, які є учасниками одного гурту KADNAY.

Ба більше, Коляденко розсекретив, у яких стосунках перебуває з ексдружиною Оленою. Шоумен зізнався, що протягом п'яти років після розлучення вони постійно сварилися, однак тепер – все налагодилося.

Я дуже ревнивий, не відпускав. Не знав навіть, де жив мій син з Оленою. Зустрічався з ним біля цирку як недільний тато. Вони приховували своє місцеперебування, бо я був злий, хотів їх повернути. А коли їх відпустив, то все стало добре,

– поділився Дмитро.

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