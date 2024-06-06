Водночас користувачі припускають, що кохання співака і танцівниці виникло ще після "Фабрики зірок", де вони брали участь. Однак, знаменитості ніяк не коментують ці плітки.
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Коляденко відверто заявив, що не знає, чи насправді в його ексдружини є роман з Каднаєм. Шоумен додав, що "свічку за них не тримав і третім не був".
Водночас Дмитро зазначив, що співак є для нього другом і дуже гарною людиною. До того ж артист підкреслив, що його син Пилип також підтримує приятельські стосунки з Каднаєм, які є учасниками одного гурту KADNAY.
Ба більше, Коляденко розсекретив, у яких стосунках перебуває з ексдружиною Оленою. Шоумен зізнався, що протягом п'яти років після розлучення вони постійно сварилися, однак тепер – все налагодилося.
Я дуже ревнивий, не відпускав. Не знав навіть, де жив мій син з Оленою. Зустрічався з ним біля цирку як недільний тато. Вони приховували своє місцеперебування, бо я був злий, хотів їх повернути. А коли їх відпустив, то все стало добре,
– поділився Дмитро.
Інтерв'ю Дмитра Коляденка: дивіться відео онлайн
Дмитро і Олена Коляденки: що відомо про експодружжя
- Вони познайомилися на сцені бабусиного театру Коляденка, де жінка була реквізиторкою. Дмитро зробив пропозицію Олені наступного ж дня, оскільки закохався з першого погляду.
- У 1993 році у пари народився первісток – син Філіп.
- Вони ризикнули створити власний танцювальний колектив, з яким за два роки переїхали до Києва. Тоді артистів помітив продюсер Євген Рибчинський і запросив у турне з популярним тоді EL Кравчуком.
- Вже згодом Олена і Дмитро отримали популярність завдяки участі у проєкті "Шанс". Однак, незадовго до початку цього шоу їхні 10-річні стосунки закінчилися розлученням.