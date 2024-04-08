Бесит меня, – известный украинский певец честно высказался о предателе Дорне, с которым дружит

Украинский певец и актер EL Кравчук поддерживает дружеские отношения с музыкантом Иваном Дорном. Однако, из-за не четкой позиции друга относительно войны в Украине, Кравчук раскритиковал певца.

По словам артиста, после неоднозначных высказываний и непонятных действий Дорна имел серьезные разговоры с ним. Также Кравчук не соглашается со многими мыслями Ивана.

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Почему Кравчука бесит Дорн

Несмотря на дружбу с певцом, EL не признает большинство действий Дорна. Более того, артист не понимает, почему его друг постоянно ищет какие-то оправдания, вместо того, чтобы занять четкую позицию.

Меня бесит в украинском шоубизнесе Ваня Дорн. Я к нему классно отношусь, мы друзья. Мы друзья, правда. И я говорю ему то же самое. Как можно иногда говорить то, что он говорит? Он говорит: "Андрей, ты понимаешь, я не думал". А я отвечаю: "Надо думать, а потом говорить",

– поделился Кравчук.

Интервью EL Кравчука: смотрите видео онлайн

Что известно о позиции Ивана Дорна относительно войны