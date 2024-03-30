Екатерина Тышкевич заявила, что думала о самоубийстве: "Не могу сказать, что до конца преодолела"
Источник:Диана Глостер
Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая страдает хронической головной болью, призналась, что думала о суициде. Все из-за болезни.
Звезда объяснила, что раньше ей трудно было смириться с мыслью о том, что она будет жить с головной болью постоянно. В то же время актриса до сих пор до конца не приняла свою проблему, однако научилась себя психологически вытягивать.
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Что Екатерина Тышкевич сказала о мыслях о самоубийстве
Знаменитость ранее раздумывала над тем, чтобы покончить жизнь самоубийством, потому что постоянные головные боли негативно влияют на нее. Кроме того, это также отображается на ее родных.
Я думала, если мне когда-то скажут, что это навсегда, то я суициднуюсь. И это не просто слова, а я действительно думала, что есть страны, где доступна эвтаназия. Вот такие мысли, не могу сказать, что я до конца это преодолела и приняла, это неправда. Сейчас я в большем принятии и научилась себя психологически вытягивать,
– рассказала актриса.
Интервью с Екатериной Тышкевич: смотрите видео онлайн
Что известно о состоянии здоровья Екатерины Тышкевич
- В июне 2022 года актриса сообщила о своей 8-летней борьбе с изнурительными головными болями.
- Актриса уже перепробовала различные лекарства, включая антидепрессанты и нейролептики. Она даже ездила на Бали, пытаясь справиться с симптомами с помощью медитации, но безрезультатно.
- В конце концов, знаменитость обратилась в психиатрическую больницу, где ей внутривенно вводили антидепрессант. Однако у Тышкевич развился сепсис и она впала в кому. К счастью, впоследствии состояние звезды улучшилось и она уже даже вернулась домой, где продолжает свое лечение.
- В то же время на днях актриса заявила, что в последнее время головные боли усилились и стали невыносимым, что заставило ее возобновить прием антидепрессантов.
- Врачи сейчас подозревают, что у Екатерины хроническое соматофорное болевое расстройство.