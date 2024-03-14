Первый из них произошел после трех лет вместе, а второй – после семи. Знаменитость рассказала, как им с мужем удалось решить эти проблемы и поделилась, какова их интимная жизнь после девяти лет вместе.
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Были ли у Екатерины Тышкевич проблемы в отношениях с мужем
Актриса поделилась, что они с Валентином пережили типичные для отношений кризисы, которые проявились после трех и семи лет совместной жизни. Пара преодолела эти трудности с помощью длительных и откровенных разговоров. Иногда даже со слезами на глазах. В конце концов, всегда актерам удавалось найти компромисс.
Екатерина Тышкевич рассказала о кризисе в отношениях / Скриншот из инстаграмм-сторис
В то же время страсть у супругов никуда не исчезает даже после 9 лет вместе.
Интимная жизнь – это большая часть женского здоровья, и мой партнер это понимает и делает все, чтобы я в этом плане была счастлива и довольна,
– подчеркнула артистка.
Екатерина Тышкевич рассказала о страсти в отношениях / Скриншот из инстаграмм-сторис
Какой была история любви Тышкевич и Томусяка
- Екатерина и Валентина познакомились на съемках сериала "Бессмертник", где у них закрутился роман, но после окончания съемок мужчина решил завершить отношения.
Мы оба не были готовы к переходу какому-то. И по инерции мы провстречались еще месяц-два. А потом Валик решил закончить наши отношения,
– говорила Екатерина.
- Однако актриса решила заставить Валентина поревновать, уйдя на свидание с другим мужчиной. Именно тогда Томусяк понял, что не хочет терять девушку.
- Их отношения возобновились, и спустя два года актер сделал любимой предложение.
- 7 февраля 2019 года Валентин и Екатерина поженились. На свадебной церемонии присутствовали только родные, что создало теплую и уютную атмосферу для молодоженов. Так, пара недавно отпраздновала 5 годовщину брака.