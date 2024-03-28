Руся, настоящее имя которой Ирина Осауленко, ныне проживает в США вместе со своим мужем. Она с первых дней полномасштабной войны осуждает войну России против Украины и публично высказывается по этому поводу.

Читайте также Цинизму нет предела: Лорак, которая молчит о войне, выразила соболезнования после теракта в "Крокусе"

Родственники Руси остались в Украине

Недавно в соцсетях появилось видео, где Руся рассказывает о своем отношении к событиям в Украине. Она отметила, что сейчас здесь остались ее родственники, в частности, тетя, братья и племянники. Сама же артистка постоянно следит за тем, что происходит на ее родине.

Я хочу сказать, что после 24 февраля 2022 года у нас все изменилось. Хотя я уже 30 лет живу в Америке, но мы на телефонах, мы смотрим новости дома. Потому что дома моя тетя, мои братья и их сыновья. И у нас сердце обливается кровью. Слава Украине! Мы победим! Слава ВСУ,

– отметила Ирина.

Пользователи под видео похвалили Русю за проукраинскую позицию и удивились, как она с сестрой может иметь такие разные взгляды.

Реакция пользователей / Скриншоты с TikTok, коллаж Show 24

Что Наташа Королева говорит о войне

Еще в 90-х годах Руся с сестрой, – Наташей Королевой, – выступали вместе и имели бешеную популярность. Однако на пике своей карьеры Руся уехала в штаты, а сестра осталась в Украине и активно работала в российской музыкальной индустрии.

Ирина Осауленко и Наташа Королева / Фото из Инстаграма Руси

Еще в 2018 году Королевой запретили въезд в Украину, из-за чего она даже подавала иск в суд.

В начале полномасштабного вторжения Королева уже имела российское гражданство и более года вообще не высказывалась о войне. Впрочем, в 2023 году таки начала открыто поддерживать агрессию, разделяя позицию своего мужа Тарзана.

Весной 2023 года она выступила с юбилейным шоу "Символ юности", куда пришло шесть тысяч зрителей, среди которых был и Филипп Киркоров, и муж Тарзан с сыном Архипом. Шоу-балет, с которым выступала певица, был в цветах российского триколора.

Незадолго после этого она заявила, что не против, чтобы Тарзан пошел воевать против украинцев, ведь у него есть офицерское звание.

Сергей под мобилизацию попадает. Он, наверняка, идет даже в самой первой категории... Если поступит повестка, то что? То как все. Ну, а что делать, если такая жизнь у нас,

– говорила исполнительница.

Стоит отметить, что сам Тарзан тоже открыто поддерживает геноцид украинцев.