Виктор Павлик чувственно поздравил жену с юбилеем: редкий кадр супругов
Источник:Екатерина Репяхова
13 июня жена Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, отмечает свой день рождения. Блогерша поделилась с поклонниками праздничными фото и видео. К тому же певец посвятил пост своей возлюбленной.
Интересно, что несколько недель назад супруги праздновали 4-ю годовщину свадьбы. Инфлюенсерка устроила сюрприз артисту.
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По случаю дня рождения своей жены Павлик опубликовал совместное фото с ней. На кадре звезды предстали улыбающимися в объятиях друг друга. В то же время супруги надели рубашки белого цвета. Виктор посвятил чувственные слова Екатерине, в очередной раз признавшись ей в любви.
Искренне поздравляю с днем рождения! Желаю всех благ! Люблю тебя и благодарю за все,
– написал певец.
Репяхова креативно подошла к публикациям в свой юбилей. Она показала видео, где предстала 20-летней студенткой, которая слушает песню Павлика "Ни обещаний, ни прощений" по радио. Однако, внезапно меняется кадр, и Екатерина – 30-летняя женщина с ребенком, которая вышла замуж за Виктора и имеет возможность услышать легендарный трек вживую.
10 лет как одно мгновение! Жизнь, куда ты летишь? Я не успеваю,
– призналась Репяхова.
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова: что известно об отношениях супругов
- Екатерина была страстной поклонницей Виктора с самого детства. Она очень часто посещала концерты артиста.
- Будущая пара познакомилась в 2015 году в Николаеве. Репяхова приехала вместе с другом на выступление Павлика, где подарила исполнителю большой букет цветов. Впоследствии она имела возможность пообщаться со звездой, а позже у пары закрутился роман.
- В 2020 году Виктор и Екатерина поженились. Однако, свадьбу отгулять они не смогли из-за изменения обстоятельств. Впрочем, у супругов была свадебная фотосессия.
- В июне 2021 года блогерша родила сына Михаила.