Такие высказывания в свой адрес звездная жена может прочитать в личном блоге. На днях в инстаграме она в очередной раз ответила хейтерам.
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Как Репяхова поставила критиков на место
Супруги получают немало критики в свой адрес. Больше всего хейта испытывает Екатерина, а именно из-за ее якобы неискренности в отношениях. Кроме этого, у нее с Виктором довольно большая разница в возрасте, а именно – 29 лет. Как признается Репяхова, ее осуждают из-за вероятности брака по расчету.
В своем инстаграме блогерша решила убедить критиков в их неправоте. Репяхова опубликовала небольшое видео, где в начале показала основные претензии хейтеров относительно брака с артистом.
Затем Екатерина продемонстрировала, как она носит большие коробки с вещами для собственного бренда детской одежды, без всякой помощи. Таким образом бизнесвумен в очередной раз доказала, что тоже тяжело работает над своим собственным делом.
Виктор Павлик поддержал жену
Виктор Павлик отреагировал на сообщение любимой смайликами, которые смеются. Артиста рассмешили упреки хейтеров, которые без причины обвиняли его жену в лицемерии.
Реакция Виктора Павлика / Скриншот из инстаграма Екатерины
От любовницы до жены
- Знакомство Виктора и Екатерины состоялось, когда тот еще был в браке со своей третьей женой Лорой Созаевой. Репяхова вместе с другом поехала на концерт артиста, где впоследствии случайно узнала, что живет в одном отеле с Павликом. Это был 2015 год и на тот момент Екатерине был всего 21.
- Роман тщательно скрывался, однако как-то девушка проговорилась и сказала, что они вместе Павликом уже 6 лет. Несмотря на обвинения в разрушении семьи Екатерина уверяет, что Виктор уже не жил тогда со своей женой.
- Впоследствии Репяхова стала концертным директором любимого, таким образом всегда была рядом с ним. В 2019 году Павлик развелся с Созаевой, а уже через год повел под венец молодую возлюбленную.
- Некоторые пользователи из-за большой разницы в возрасте осуждают этот брак, а саму Екатерину многие называют меркантильной. Однако девушка уже давно привыкла к сплетням вокруг себя и они больше ее не цепляют.
- В 2021 году Катя Репяхова подарила Виктору Павлику маленького сыночка Михасика. Звездные супруги утверждают, что на одном ребенке они останавливаться не будут и обязательно родят еще для сына сестричку.