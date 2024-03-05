Такие высказывания в свой адрес звездная жена может прочитать в личном блоге. На днях в инстаграме она в очередной раз ответила хейтерам.

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Как Репяхова поставила критиков на место

Супруги получают немало критики в свой адрес. Больше всего хейта испытывает Екатерина, а именно из-за ее якобы неискренности в отношениях. Кроме этого, у нее с Виктором довольно большая разница в возрасте, а именно – 29 лет. Как признается Репяхова, ее осуждают из-за вероятности брака по расчету.

В своем инстаграме блогерша решила убедить критиков в их неправоте. Репяхова опубликовала небольшое видео, где в начале показала основные претензии хейтеров относительно брака с артистом.

Затем Екатерина продемонстрировала, как она носит большие коробки с вещами для собственного бренда детской одежды, без всякой помощи. Таким образом бизнесвумен в очередной раз доказала, что тоже тяжело работает над своим собственным делом.

Виктор Павлик поддержал жену

Виктор Павлик отреагировал на сообщение любимой смайликами, которые смеются. Артиста рассмешили упреки хейтеров, которые без причины обвиняли его жену в лицемерии.

Реакция Виктора Павлика / Скриншот из инстаграма Екатерины

От любовницы до жены