Жена Остапчука призналась, почему не общается с детьми мужа от первого брака
Источник:Екатерина Полтавская
Екатерина Полтавская, жена шоумена Владимира Остапчука, рассказала, что не поддерживает связь с детьми от первого брака ведущего. В то же время блогер объяснила причину такого решения.
Остапчук имеет двоих детей от первого брака с Еленой Войченко. Это сын Эван и дочь Эмилия.
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Дети шоумена сейчас проживают в Канаде, поэтому Полтавская не виделась с ними. Более того, Екатерина не хочет пока общаться с малышами.
Блогерша считает, что стоит детям немного подрасти перед знакомством с новой женой своего отца. Более того, Полтавская не будет заставлять их общаться с ней, а взамен даст им свободу выбора.
У Вовы двое детей от первого брака: Эмилии 11 лет скоро, а Эвану – шесть лет. Они живут в Канаде. Я с ними ни разу не виделась, поэтому не считаю, что пока должна вмешиваться в их личное пространство. Детская психика очень "впитывает" в себя подобные знакомства, поэтому пусть подрастут и сами решают,
– отметила блогерша.
Жена Остапчука об общении с его детьми / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о браке Остапчука и Полтавской
- Знакомство будущих супругов состоялось в соцсетях. Пара даже знает конкретную дату начала любви – 4 октября. Интересно, что в тот же день Остапчук развелся с экс-супругой Кристиной Горняк.
- В течение длительного времени Екатерина и Владимир скрывали отношения, впрочем в начале 2023 года о них стали говорить в сети.
- 22 февраля пара опубликовала фото с документ-сервиса "Готово", уже тогда фаны заподозрили их бракосочетание. К тому же Владимир Остапчук называл этот день самым счастливым в жизни.
- В марте этого года Полтавская официально подтвердила, что вышла замуж.