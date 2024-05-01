Мы звоним друг другу, – Ткач рассекретил, развелась ли его кума Кухар со Стояновым
Источник:"Утро в большом городе"
Украинский комик Юрий Ткач высказался об отношениях своей кумы примы-балерины Екатерины Кухар и ее мужа артиста Александра Стоянова. Юморист признался, развелась ли звездная пара.
Недавно Екатерина прокомментировала слухи вокруг разрыва своего брака. Однако, женщина не дала конкретного ответа, заявив, что супруги "идут разными путями".
К слову Анастасия Цимбалару впервые прокомментировала развод со звездой "Поймать Кайдаша"
Что говорит Ткач о слухах вокруг Кухар и Стоянова
Комик заявил, что сейчас редко общается с кумой. В то же время он заверил, что все это сплетни и не стоит им верить. Ткач признался, что иногда звонит Кухар, однако они не находятся в тесных отношениях.
Это все слухи. Не знаю. К сожалению, мы так близко не общаемся. Мы звоним друг другу, все нормально,
– добавил он.
Юрий Ткач о Екатерине Кухар и Александре Стоянове: смотрите видео онлайн
Что известно о разводе Кухар и Стоянова
- С октября 2023 года начали появляться слухи о возможном разрыве пары Екатерины и Александра.
- В то же время балерина сделала новую прическу и отметила, что девушка идет к парикмахеру во время изменений в ее личной жизни.
- Позже Стоянов назвал Кухар лишь "матерью его детей", что очень смутило пользователей. Однако, Екатерина попросила поклонников не волноваться.
- Недавно прима-балерина впервые прокомментировала предположения пользователей относительно возможного развода звездной пары. Женщина решила не давать конкретного ответа на вопрос о разрыве с возлюбленным. Впрочем, отметила, что "они идут разными путями".