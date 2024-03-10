Ссора Ефросининой и Соловий, три звездные свадьбы: главные события шоубизнеса на этой неделе

На этой неделе украинский шоубизнес пополнился тремя молодыми семьями. Вышло громкое и одновременно важное интервью Кристины Соловий для Маши Ефросининой. Сеть также облетели новости о престижных премиях Украины и мира.

Итоги плодотворной недели в украинском и мировом шоу-бизнесе узнавайте в материале Show 24.

Интересно Виталий Козловский впервые станет отцом, – СМИ

Три звездные свадьбы

На этой неделе Украина пополнилась тремя молодыми семьями.

Виталий Козловский, который сейчас служит в ВСУ, 6 марта ошеломил новостью о своем новом статусе. Теперь артист не холостяк – он женился, однако любимую миру еще не показал. В сети подозревают, что избранница военного – его пиарщица Юлия Бакуменко. Более того, источники украинских изданий утверждают, что супруги скоро станут родителями.



Виталий Козловский женился / Коллаж Show 24

Владимир Остапчук женился в третий раз: его избранницей стала блогер Екатерина Полтавская, которая уже сменила фамилию. Пара находилась в отношениях более года, а слухи об их свадьбе ходили еще с прошлого года. И уже 7 марта Екатерина подтвердила, что они расписались. Пышного празднования не состоялось – пара сделала это в тайне от всех близких и родных.



Владимир Остапчук женился / Фото из инстаграма шоумена

Женился также юморист, а с начала полномасштабной войны боец 3-й штурмовой бригады, Виктор Розовый. На снимке защитник впервые показал любимую – пара похвасталась кольцами на камеру.



Виктор Розовый женился / Фото из инстаграм-сториз

Обвинения и признания: интервью Кристины Соловий Маше Ефросининой

Разговор Маши Ефросининой и Кристины Соловий вызвал чуть ли не больше всего обсуждений на этой неделе. Певица впервые рассказала о романе с Сергеем Жаданом, который зародился в феврале 2022 и завершился в период, когда вышел их скандальный клип "Серце". Сейчас звезда находится в новых отношениях, где чувствует себя счастливой.

Также Кристина Соловий призналась, что уже около 5 лет не общалась с бывшим наставником Святославом Вакарчуком: их эмоциональная близость через, вероятно, эмоциональную реплику девушки, завершилась отгороженностью и холодом со стороны продюсера.

Во время интервью между Машей и Кристиной также случился спор из-за толерантности и культуры отмены тех публичных персон, которые тянули российское в украинское пространство на протяжении лет.

Все должны отвечать за то, что они строили культурные мосты между Россией и Украиной, за то, что они пытались сидеть на двух стульях и размывали границы. Они все за это ответственны. У них на руках, на сердце и на душе всегда будет кровь,

– сказала тогда Соловий.

Ефросинина заявила, что это слишком громкие обвинения, которые она не готова принять. По мнению ведущей, таким был запрос аудитории. Монолог Маши завершился громкими аплодисментами Кристины, которые интервьюерка назвала ироничными. Их ссора прервалась, однако звезды готовы показать, чем все завершилось, если фаны соберут миллион на реабилитацию раненых бойцов. Эта ссора вызвала дискуссию и среди пользователей, и среди других звезд.

Интервью Кристины Соловий Маше Ефросининой: смотрите видео онлайн

Конкурсы, премии, награды награды

9 марта в Индии прогремел финал престижного конкурса красоты "Мисс Мира-2023". Его победительницей стала Кристина Пышкова, представительница Чехии.



"Мисс Мира" / Фото из инстаграма конкурса

София Шамия достойно представила Украину на конкурсе и победила в Beauty with a Purpose – ее благотворительный проект был признан лучшим. Украинка вошла в топ-40, но выбыла в четвертьфинале. Ее опередили конкурентки из Англии, Испании и Чехии.

9 марта объявили лауреатов Шевченковской премии. В список попали создатели документального фильма "20 дней в Мариуполе" в категории "Публицистика, журналистика". Певица Джамала получила престижную награду за ее альбом Qirim в номинации "Музыкальное искусство".



Джамала – лауреат премии / Фото из инстаграма звезды

Известны также номинанты Национальной музыкальной премии страны YUNA-2024. Члены жюри выбирали из песен, клипов, дебютировавших на радио или ТВ с 1 января по 31 декабря 2023 года. Главной претенденткой премии является KOLA, которая представлена в этом году в 3 номинациях. К тому же 4 из 5 ее песен вошли в категорию "Лучший дуэт/коллаборация".

Кейт Миддлтон показалась на публике, а герцогиня Эдинбургская поддержала Украину

После операции на брюшной полости Кейт Миддлтон впервые показалась на публике в начале недели. Папарацци сфотографировали ее в авто возле Виндзорского замка. Уже в воскресенье, когда в Великобритании празднуют День матери, в инстаграме королевской семьи показали фото принцессы Уэльской с детьми.



Кейт Миддлтон с детьми / Фото из инстаграма королевской семьи

Между тем герцогиня Эдинбургская высказалась о войне в Украине. Она вспомнила масштабы сексуального насилия и призвала не игнорировать ужасы, происходящие во время войны.

Мы никогда не должны забывать тех, кто выжил. Скорее мы должны стоять бок о бок со всеми, кто выжил, чтобы обеспечить справедливость и целостное восстановление, а также убедиться, что это преступление не является приемлемой частью конфликта,

– подчеркнула герцогиня Софи.