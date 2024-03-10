Підсумки плідного тижня в українському та світовому шоубізнесі дізнавайтеся у матеріалі Show 24.

Цікаво Віталій Козловський вперше стане батьком, – ЗМІ

Три зіркові весілля

Цього тижня Україна поповнилась трьома молодими сім'ями.

Віталій Козловський, який зараз служить у ЗСУ, 6 березня приголомшив новиною про свій новий статус. Тепер артист не холостяк – він одружився, однак кохану світові ще не показав. У мережі підозрюють, що обраниця військового – його піарниця Юлія Бакуменко. Ба більше, джерела українських видань стверджують, що подружжя скоро стане батьками.



Віталій Козловський одружився / Колаж Show 24

Володимир Остапчук одружився втретє: його обраницею стала блогерка Катерина Полтавська, яка вже змінила прізвище. Пара перебувала у стосунках понад рік, а чутки про їхнє весілля ходили ще з минулого року. Та вже 7 березня Катерина підтвердила, що вони розписалися. Пишного святкування не відбулось – пара зробила це у таємниці від усіх близьких та рідних.



Володимир Остапчук одружився / Фото з інстаграму шоумена

Одружився також гуморист, а з початку повномасштабної війни боєць 3-ї штурмової бригади, Віктор Розовий. На знімку захисник вперше показав кохану – пара похвалилася обручками на камеру.



Віктор Розовий одружився / Фото з інстаграм-сторіз

Звинувачення та зізнання: інтерв'ю Христини Соловій Маші Єфросиніній

Розмова Маші Єфросиніної та Христини Соловій викликала мало не найбільше обговорень цього тижня. Співачка вперше розповіла про роман з Сергієм Жаданом, який зародився у лютому 2022 та завершився у період, коли вийшов їхній скандальний кліп "Серце". Зараз зірка перебуває у нових стосунках, де почувається щасливою.

Також Христина Соловій зізналась, що вже близько 5 років не спілкувалася з колишнім наставником Святославом Вакарчуком: їхня емоційна близькість через, ймовірно, емоційну репліку дівчини, завершилась відгородженістю та холодом з боку продюсера.

Під час інтерв'ю між Машею та Христиною також трапилась суперечка через толерантність і культуру скасування тих публічних персон, які тягнули російське в український простір упродовж років.

Усі мають відповідати за те, що вони будували культурні мости між Росією й Україною, за те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях і розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні. У них на руках, на серці і на душі завжди буде кров,

– сказала тоді Соловій.

Єфросиніна заявила, що це надто гучні звинувачення, які вона не готова прийняти. На думку ведучої, таким був запит аудиторії. Монолог Маші завершився гучними оплесками Христини, які інтерв'юерка назвала іронічними. Їхня сварка перервалась, однак зірки готові показати, чим усе завершилося, якщо фани зберуть мільйон на реабілітацію поранених бійців. Ця сварка викликала дискусію і серед користувачів, і серед інших зірок.

Інтерв'ю Христини Соловій Маші Єфросиніній: дивіться відео онлайн

Конкурси, премії, нагороди

9 березня в Індії прогримів фінал престижного конкурсу краси "Міс Світу-2023". Його переможницею стала Христина Пишкова, представниця Чехії.



"Міс Світу" / Фото з інстаграму конкурсу

Софія Шамія гідно представила Україну на конкурсі та перемогла у Beauty with a Purpose – її благодійний проєкт був визнаний найкращим. Українка увійшла до топ-40, але вибула у чвертьфіналі. Її випередили конкурентки з Англії, Іспанії та Чехії.

9 березня оголосили лауреатів Шевченківської премії. У список потрапили творці документального фільму "20 днів у Маріуполі" у категорії "Публіцистика, журналістика". Співачка Джамала отримала престижну нагороду за її альбом Qirim у номінації "Музичне мистецтво".



Джамала – лауреатка премії / Фото з інстаграму зірки

Відомі також номінанти Національної музичної премії країни YUNA-2024. Члени журі обирали з пісень, кліпів, що дебютували на радіо або ТБ з 1 січня до 31 грудня 2023 року. Головною претенденткою премії є KOLA, яка представлена цьогоріч у 3 номінаціях. До того ж 4 з 5 її пісень увійшли до категорії "Найкращий дует/колаборація.

Кейт Міддлтон показалась на публіці, а герцогиня Единбурзька підтримала Україну

Після операції на черевній порожнині Кейт Міддлтон вперше показалась на публіці на початку тижня. Папараці сфотографували її в авто біля Віндзорського замку. Вже у неділю, коли у Великій Британії святкують День матері, в інстаграмі королівської сім'ї показали фото принцеси Уельської з дітьми.



Кейт Міддлтон з дітьми / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Тим часом герцогиня Единбурзька висловилась про війну в Україні. Вона згадала масштаби сексуального насилля і закликала не ігнорувати жахіття, що стаються під час війни.

Ми ніколи не повинні забувати тих, хто вижив. Скоріше ми повинні стояти пліч-о-пліч з усіма, хто вижив, щоб забезпечити справедливість і цілісне відновлення, а також переконатися, що цей злочин не є прийнятною частиною конфлікту,

– наголосила герцогиня Софі.