Джон Бон Джови готов вернуться на сцену после сложной операции

Американский музыкант Джон Бон Джови два года назад перенес операцию, которая сказалась на его голосовых связках. Но артист говорит, что готов вернуться на сцену после перерыва.

Недавно Джон Бон Джови был на мероприятии по случаю открытия последней выставки в Зале славы рок-н-ролла, посвященной его группе Bon Jovi. Там 62-летний артист рассказал, что возвращается к выступлениям вживую.

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Джон Бон Джови признался, что несколько дней назад выступил в Нэшвилле – и все прошло хорошо. Поэтому постепенно он будет возвращаться к концертам.

Шаг за шагом я возвращаюсь к сцене,

– рассказал Джон.

Проблемы со здоровьем у Джона Бона Джови

Легендарный рокер рассказал о трудностях из-за голосовых связок в своем документальном фильме. Он заметил проблемы в 2015 году, но не обращал на них внимания. Только через 7 лет жена артиста убедила его обратиться за помощью к врачам.

В июне 2022 года Джон Бон Джови перенес операцию на голосовых связках. С тех пор он начал работать с тренерами по вокалу и выполнять ежедневные упражнения. Музыкант говорил, что он может петь, но уже не так долго и мощно, как это было раньше.