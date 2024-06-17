Нещодавно Джон Бон Джові був на заході з нагоди відкриття останньої виставки у Залі слави рок-н-ролу, що присвячена його гурту Bon Jovi. Там 62-річний артист розповів, що повертається до виступів наживо.

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Джон Бон Джові зізнався, що кілька днів тому виступив у Нешвіллі – і все минуло добре. Тому поступово він повертатиметься до концертів.

Крок за кроком я повертаюся до сцени,

– розповів Джон.

Проблеми зі здоров'ям у Джона Бона Джові

Легендарний рокер розповів про труднощі через голосові зв'язки у своєму документальному фільмі. Він помітив проблеми у 2015 році, але не звертав на них уваги. Лише через 7 років дружина артиста переконала його звернутися за допомогою до лікарів.

У червні 2022 Джон Бон Джові переніс операцію на голосових зв'язках. З того часу він почав працювати з тренерами з вокалу та виконувати щоденні вправи. Музикант казав, що він може співати, але вже не так довго та потужно, як це було раніше.