Недавно Джон Бон Джови был на мероприятии по случаю открытия последней выставки в Зале славы рок-н-ролла, посвященной его группе Bon Jovi. Там 62-летний артист рассказал, что возвращается к выступлениям вживую.

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Джон Бон Джови признался, что несколько дней назад выступил в Нэшвилле – и все прошло хорошо. Поэтому постепенно он будет возвращаться к концертам.

Шаг за шагом я возвращаюсь к сцене,

– рассказал Джон.

Проблемы со здоровьем у Джона Бона Джови

Легендарный рокер рассказал о трудностях из-за голосовых связок в своем документальном фильме. Он заметил проблемы в 2015 году, но не обращал на них внимания. Только через 7 лет жена артиста убедила его обратиться за помощью к врачам.

В июне 2022 года Джон Бон Джови перенес операцию на голосовых связках. С тех пор он начал работать с тренерами по вокалу и выполнять ежедневные упражнения. Музыкант говорил, что он может петь, но уже не так долго и мощно, как это было раньше.