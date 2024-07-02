Брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека распался, – СМИ

По сети уже длительное время ходят слухи о разрыве звездной пары Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, что смущает их поклонников. Впрочем, романтические отношения актеров, вероятно, закончились еще гораздо раньше.

Несколько недель назад Бен выставил совместный дом супругов на продажу. Звезды покупали это помещение за 60 миллионов долларов.

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Однако, совместные апартаменты больше не нужны паре. Инсайдер сообщил, что брак Лопес и Аффлека закончился еще в марте этого года. Однако, экс-супруги остались в нормальных отношениях. Хотя знаменитости и развелись, актер в дальнейшем продолжает "защищать Дженнифер". Впрочем, они до сих пор не подтвердили информацию инсайдера.



Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото из инстаграма певицы

Слухи о разрыве пары неожиданно появились в мае этого года после того, как Лопес посетила Met Gala без мужа. Артистка даже отменила свой тур лучших хитов This Is Me...Live, "чтобы побыть со своими детьми, семьей и близкими друзьями".

В то же время вероятной причиной проблем в отношениях экс-супругов стал якобы чрезмерный контроль со стороны Дженнифер над мужем, тогда как Бен не смог справиться с ее опекой.