Зрители были смущены такой неожиданностью. Впрочем, они отметили, что Тейлор настоящий профессионал своего дела, поскольку никак не отреагировала на инцидент.

Свифт исполняла свой трек The Smallest Man Who Ever Lived, находясь на платформе. Напротив певицы на той же высоте – 1,5 метра – стоял танцовщик Джен Равник. По плану, платформы певицы и хореографа должны были одновременно спуститься, но этого не произошло.

Тейлор осталась стоять на том же месте, чем смутила Джена. Равник сразу побежал к Свифт, чтобы помочь слезть с платформы. Интересно, что поп-звезда показала настоящий профессионализм. Она продолжила выступать так, будто все было заранее запланировано.

Джен помогает Тейлор после неисправности сцены перед The Smallest Man Who Ever Lived. Тейлор отреагировала так быстро, что я стояла там, как вкопанная,

– поделилась поклонница Свифт.

