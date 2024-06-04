Активная дискуссия в сети началась совсем недавно. Кто-то стал на сторону знаменитости, а кто-то ее осудил.
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Дженнифер посетила мероприятие в Лос-Анджелесе, посвященное сериалу "Утреннее шоу", где она сыграла главную роль. Актриса выбрала для себя длинное бордовое платье с флористическим принтом и туфли под цвет наряда. Свой образ звезда дополнила золотыми украшениями.
Однако, фанаты подчеркнули не красоту одежды, а изменения в лице Энистон. Дело в том, что поклонники актрисы не могут ее узнать на фотографии из-за якобы большого количества пластических операций.
К тому же несколько месяцев назад Дженнифер заметили возле клиники пластической хирургии. Поэтому пользователи уверены, что знаменитость таки что-то изменила в своем лице.
Дженнифер Энистон / Фото Getty Images
Реакция сети
Большинство пользователей выразили удивление "новой" Дженнифер. Они отметили, что результат пластических операций не является хорошим.
- "Я люблю ее, но я была шокирована, увидев, что она сделала со своим лицом";
- "Раньше было намного лучше";
- "Это не естественное старение. Бьюсь об заклад, что она бы имела потрясающий вид, если бы выбрала старение естественным путем";
- "Какой ужас. Это уже слишком";
- "Что она сделала со своим лицом?".
Впрочем, некоторые юзеры стали на сторону актрисы. Поклонники заверили, что она имеет право делать с собой то, что пожелает.