Активная дискуссия в сети началась совсем недавно. Кто-то стал на сторону знаменитости, а кто-то ее осудил.

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Дженнифер посетила мероприятие в Лос-Анджелесе, посвященное сериалу "Утреннее шоу", где она сыграла главную роль. Актриса выбрала для себя длинное бордовое платье с флористическим принтом и туфли под цвет наряда. Свой образ звезда дополнила золотыми украшениями.

Однако, фанаты подчеркнули не красоту одежды, а изменения в лице Энистон. Дело в том, что поклонники актрисы не могут ее узнать на фотографии из-за якобы большого количества пластических операций.

К тому же несколько месяцев назад Дженнифер заметили возле клиники пластической хирургии. Поэтому пользователи уверены, что знаменитость таки что-то изменила в своем лице.



Дженнифер Энистон / Фото Getty Images

Реакция сети

Большинство пользователей выразили удивление "новой" Дженнифер. Они отметили, что результат пластических операций не является хорошим.

"Я люблю ее, но я была шокирована, увидев, что она сделала со своим лицом";

"Раньше было намного лучше";

"Это не естественное старение. Бьюсь об заклад, что она бы имела потрясающий вид, если бы выбрала старение естественным путем";

"Какой ужас. Это уже слишком";

"Что она сделала со своим лицом?".

Впрочем, некоторые юзеры стали на сторону актрисы. Поклонники заверили, что она имеет право делать с собой то, что пожелает.