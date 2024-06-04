Активна дискусія в мережі розпочалася зовсім нещодавно. Хтось став на бік знаменитості, а хтось її засудив.

Вас може зацікавити Брат Кейт Міддлтон вперше показав свого маленького сина: милі фото дитини на природі

Дженніфер відвідала захід у Лос-Анджелесі, присвячений серіалу "Ранкове шоу", де вона зіграла головну роль. Акторка обрала для себе довгу бордову сукню з флористичним принтом і туфлі під колір вбрання. Свій образ зірка доповнила золотими прикрасами.

Однак, фанати підкреслили не красу одягу, а зміни в обличчі Еністон. Річ у тім, що прихильники акторки не можуть її впізнати на світлині через нібито велику кількість пластичних операцій.

До того ж кілька місяців тому Дженніфер помітили біля клініки пластичної хірургії. Тому юзери впевнені, що знаменитість таки щось змінила у своєму обличчі.



Дженніфер Еністон / Фото Getty Images

Реакція мережі

Більшість користувачів висловили здивування "новій" Дженніфер. Вони зазначили, що результат пластичних операцій не є гарним.

"Я люблю її, але я була шокована, побачивши, що вона зробила зі своїм обличчям";

"Раніше було набагато краще";

"Це не природне старіння. Б'юся об заклад, що вона б мала приголомшливий вигляд, якби обрала старіння природним шляхом";

"Який жах. Це вже занадто";

"Що вона зробила зі своїм обличчям?".

Втім, деякі юзери стали на бік акторки. Прихильники запевнили, що вона має право робити з собою те, що забажає.