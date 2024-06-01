На фоне слухов о разводе: Дженнифер Лопес отменила масштабный концертный тур

Дженнифер Лопес отменила анонсированный ранее концертный тур This Is Me... Live, который должен был начаться в июне. Это произошло на фоне слухов о ее разводе с актером Беном Аффлеком.

В сети предполагают, что в супружеской жизни звездной пары сейчас кризисный период. В то же время интересно, что на днях пара воссоединилась ради семейного праздника. Теперь же Джей Ло отменила свой летний концертный тур.

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This Is Me... Live был запланирован на 26 июня в Орландо, штат Флорида, а затем певица должна была выступить в крупных городах США и Канады. Однако организаторы тура сообщили, что все шоу отменяются, потому что Лопес сейчас нужен перерыв, чтобы побыть с детьми, семьей и близкими друзьями. Известно, что деньги за билеты, приобретенные через Ticketmaster, автоматически вернут покупателям.

Сама Дженнифер в специальном обращении к поклонникам объяснила причины отмены гастролей.

Я очень расстроена тем, что подвела вас. Пожалуйста, знайте, что я бы не делала этого, если бы не чувствовала, что это абсолютно необходимо. Я обещаю, что возмещу вам это, и мы все снова будем вместе. Я вас всех так сильно люблю,

– подчеркнула исполнительница.



Дженнифер Лопес отменила свой концертный тур / Скриншот с сайта OntheJLo

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