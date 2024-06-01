У мережі припускають, що у подружньому житті зіркової пари зараз кризовий період. Водночас цікаво, що днями пара возз'єдналася заради сімейного свята. Тепер же Джей Ло скасувала свій літній концертний тур.

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This Is Me... Live був запланований на 26 червня в Орландо, штат Флорида, а потім співачка мала виступити у великих містах США та Канади. Однак організатори туру повідомили, що усі шоу скасовуються, бо Лопес потрібна перерва, щоб побути з дітьми, родиною та близькими друзями. Відомо, що гроші за квитки, придбані через Ticketmaster, автоматично повернуть покупцям.

Сама Дженніфер у спеціальному зверненні до шанувальників пояснила причини скасування гастролей.

Я дуже засмучена тим, що підвела вас. Будь ласка, знайте, що я б не робила цього, якби не відчувала, що це абсолютно необхідно. Я обіцяю, що відшкодую вам це, і ми всі знову будемо разом. Я вас усіх так сильно люблю,

– підкреслила виконавиця.



Дженніфер Лопес скасувала свій концертний тур / Скриншот з сайту OntheJLo

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