Брат Кейт Миддлтон впервые показал своего маленького сына: милые фото ребенка на природе

Джеймс Миддлтон, младший брат Кейт Миддлтон, рассказал трогательную историю знакомства с женой Ализе. Также мужчина очаровал поклонников фотографиями своего маленького сына.

Как оказалось, знакомству супругов поспособствовала собака Джеймса. Впрочем, Миддлтон счастлив, что все сложилось таким образом.

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Звездная пара недавно посетила презентацию книги Джеймса Meet Ella. По этому случаю мужчина решил поделиться с поклонниками историей знакомства с любимой Ализе.

Дело в том, что именно собака Элла помогла будущим супругам встретиться.

Элла познакомила меня с Ализе, через несколько лет мы поженились, еще через год или около того появился Иниго. Элла и Иниго никогда не встречались, но ежесекундно Элла с нами. Поэтому если бы не тот момент, я бы не смог зафиксировать этот момент,

– признался Джеймс.

К тому же Миддлтон опубликовал семейные фотографии, на которых можно увидеть его сына Иниго, жену и собак. Семья весело проводит время на природе и играет с животными.

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