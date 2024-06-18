Співак потрапив у цю ситуацію ввечері 17 червня. Виконавця взяли під варту у Саг-Гарборі, штаті Нью-Йорк.
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Однак, більше ніяких подробиць поліція не повідомляла. Річ у тім, що 18 червня має відбутися судове засідання, після рішення якого стануть відомі деталі справи. Водночас Джастін і його команда ніяк не коментують інцидент.
За словами інсайдера, Тімберлейк проводив час з друзями у готелі, а вночі вирішив повернутися до себе. Однак, артиста майже одразу затримали правоохоронні органи.
Близько 00:30 ночі, як нам повідомили, він сів у машину, щоб повернутися до місця, де він зупинився. Майже одразу після того, як він сів за кермо, його зупинили,
– поділився інсайдер.
До того ж у справі є деякі суперечності. Поліція запевняє, що артиста взяли під варту через водіння у нетверезому стані, однак заявляє, що "не заарештовує людей за порушення правил дорожнього руху".
Втім, від рішення суду залежатиме доля подальших концертів у рамках туру Тімберлейка. Наступний виступ має відбутися 21 червня, якщо Джастін таки вийде з-під варти.
Що відомо про Джастіна Тімберлейка
- Він став відомим завдяки участі у гурті N Sync. У 2002 році артист випустив перший сольний альбом Justified.
- Вже через чотири роки вийшов другий альбом співака FutureSex/LoveSounds. До нього увійшли такі хіти, як SexyBack, My Love та What Goes Around...Comes Around.
- Після розриву зі співачкою Брітні Спірс, Джастін запрем'єрив пісню Cry Me a River і кліп до неї. Цей трек принесе виконавцеві найбільшу славу.