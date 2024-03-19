Французский музыкант Дэвид Гетта поделился новостью со своими поклонниками. Он опубликовал первое фото с малышом в своем инстаграме.

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Дэвид Хетта стал отцом в третий раз

У Дэвида Гетты и его избранницы Джессики Ледон родился первый общий ребенок, которого назвали Саян. Диджей показал их первое совместное фото. Дэвид обнял любимую и спящего малыша.

Любовь витает в воздухе,

– подписал снимок Дэвид Гетта.



Дэвид Гетта с любимой и ребенком / Фото из инстаграма Дэвида Гетты

Для диджея это уже третий ребенок. Он воспитывает 19-летнего сына Тима Элвиса и 16-летнюю дочь Энджи от бывшей жены. Для его возлюбленной Джессики Ледон – это первенец.

Что известно о личной жизни Дэвида Гетты

Диджей состоял в браке с женой Кэти Лобе с 1992 до 2014 года. Долгое время они были деловыми партнерами.

Через год после развода Дэвид Гетта закрутил роман с Джессикой Ледон. Они объявили о предстоящем пополнении на церемонии премии Latin GRAMMY Awards в Севилье.

Напомним, Дэвид Гетта – один из самых популярных диджеев в мире. Он дважды был лауреатом премии Грэмми и Billboard Music Award. Артист обогатился на 100 миллионов долларов в прошлом году, когда продал свои песни Warner Music