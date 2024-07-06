Отметим, еще в феврале Шаманская планировала приехать в Украину, однако тогда ей пришлось отменить поездку, потому что у нее возникли проблемы с визой. Вероятно, все решилось, и теперь Алина наслаждается Киевом, по которому очень скучала.

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Блогерша поделилась, что в первые дни после приезда львиную долю времени провела в компании родных и друзей. В частности, она посетила день рождения жены Анатолия Анатолича, Юлы, где встретилась с женой Виталия Козловского, Юлией Бакуменко, Лилией Ребрик и другими знаменитостями.

Быть в Киеве, быть дома. Мои эмоции и любовь к своей стране, людям, какие бы они не были. Я невероятно счастлива, что дома. Невероятно счастлива дышать этим украинским воздухом, несмотря ни на что. Ни на какие отключения света, ни на тяжелую ситуацию,

– подчеркнула инфлюенсер.

Алина Шаманская приехала в Украину / Скриншоты из инстаграм-сторис

Накануне приезда Алины Шаманской в Украину ее экс-супруг, Руслан Ханумак, уехал в Америку. Он заявил, что имеет отсрочку от мобилизации. Шоумен уже встретился со своим сыном в США.