Уже так подросли: Джамала очаровала редкими фото двух сыновей
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Джамала не часто показывает своих сыновей в соцсетях. В то же время по случаю Пасхи певица решила поделиться праздничными фото детей.
Она, как и другие знаменитости, поздравила украинцев с Воскресением Христовым. Артистка отметила, что хотела бы, чтобы все наши дети росли в мире и любви.
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Как выглядят сыновья Джамалы
6-летний Эмир-Рахман и Селим-Гирай, которому 3 года, заметно подросли. На фото они позировали в белых футболках и коричневых штанах и белых спортивных костюмах.
Мы будем Бога молить жизнь счастливо прожить, хотя и крылья ломать – взлетать. Поздравляю всех с праздником! Очень хотела бы, чтобы все наши дети росли в мире и любви! Это – самое ценное, то, что хочется беречь и то, что добавляет веры в будущее,
– подчеркнула исполнительница.
Что известно о детях Джамалы
- После начала полномасштабного вторжения Эмир-Рахман и Селим-Гирай жили в Варшаве у бабушки с дедушкой, поскольку так безопаснее.
- Однако недавно исполнительница приняла решение перевезти их в Киев. "Очень помогает бабушка, но в основном мы с мужем. И это трудно совмещать", – рассказывала артистка.
- Кроме того, сейчас Джамала при надежде. Она ждет третьего мальчик и хочет рожать в Украине, поскольку они с мужем планируют партнерские роды.