Трогательное воспоминание: Джамала поделилась детским фото из Крыма 40-летней давности
26 июня 2024, 23:10Читати новину українською
Источник:Джамала
Джамала поделилась своими архивными фотографиями. Среди них – детское фото певицы, где ей всего один годик.
Этот кадр артистке сделали в родном Крыму. Она отметила, что скучает по Родине, которая сейчас находится под российской оккупацией.
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В День крымскотатарского флага Джамала поделилась серией снимков, на которых она держит национальный флаг. Особое внимание фанов привлекло архивное фото исполнительницы, сделанное в 1980-х годах. На нем будущая звезда запечатлена в своем родном селе Кючюк-Озен.
Кто еще из звезд делился детскими фото
- На днях это сделала фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Она показала архивный снимок из семейного альбома.
- Продюсер Алена Мозговая также опубликовала свою фотографию 35-летней давности, на которой ей около 15 лет.
- Надя Дорофеева, которой сейчас 34 года, показала свое школьное фото с первого класса, когда ей было всего 7 лет.
- Монатик тоже недавно удивил фанатов серией фотографий из детского сада и школьных лет. Что интересно, тогда исполнитель носил дреды.