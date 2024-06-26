Трогательное воспоминание: Джамала поделилась детским фото из Крыма 40-летней давности

Джамала поделилась своими архивными фотографиями. Среди них – детское фото певицы, где ей всего один годик.

Этот кадр артистке сделали в родном Крыму. Она отметила, что скучает по Родине, которая сейчас находится под российской оккупацией.

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В День крымскотатарского флага Джамала поделилась серией снимков, на которых она держит национальный флаг. Особое внимание фанов привлекло архивное фото исполнительницы, сделанное в 1980-х годах. На нем будущая звезда запечатлена в своем родном селе Кючюк-Озен.

Кто еще из звезд делился детскими фото