После рождения сына: Джамала поразила изменениями имиджа
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Более месяца назад Джамала в третий раз стала мамой сына, а уже на днях поразила публику своим первым выходом в свет после родов. Особое внимание привлекла прическа артистки.
Выяснилось, что исполнительница обновила имидж. Она решила подстричь волосы.
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Джамала впервые после рождения третьего сына появилась на публичном мероприятии. Певица приняла участие в Национальном молитвенном завтраке, который в этом году впервые проходил под патронатом Президента Украины.
Для выступления артистка выбрала элегантный total black образ, который дополнил нюдовый макияж с деликатными блестками. Джамала также обновила прическу, подровняв волосы и сделав челку.
Певица призналась, что это первый раз, когда она оставила новорожденного сына с няней, чтобы посетить официальное мероприятие.
Последние новости о Джамале
- Певица продолжает подвергаться преследованиям со стороны российских властей из-за ее проукраинской позиции. Еще в 2020 году ей запретили въезд в Россию на 50 лет, а в 2023 году объявили в розыск и заочно арестовали за якобы распространение "фейковой информации" о российской армии и освещение преступлений в Буче.
- Кроме того, оккупационная власть незаконно присвоили имущество семьи Джамалы в Алуште, включая земельные участки и дом, где прошло детство артистки. Жилье к тому же цинично продали, а средства направили на финансирование российской армии. Джа осуждает действия российских властей и обещает и в дальнейшем выступать против беззакония на оккупированных территориях.
- 24 мая 2023 года исполнительница родила третьего сына, которого назвали Алим. Беременность была сложной из-за токсикоза, но певица продолжала заниматься благотворительностью и выступать. Известно, что роды состоялись в Украине, и были партнерскими.