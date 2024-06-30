После рождения сына: Джамала поразила изменениями имиджа

Более месяца назад Джамала в третий раз стала мамой сына, а уже на днях поразила публику своим первым выходом в свет после родов. Особое внимание привлекла прическа артистки.

Выяснилось, что исполнительница обновила имидж. Она решила подстричь волосы.

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Джамала впервые после рождения третьего сына появилась на публичном мероприятии. Певица приняла участие в Национальном молитвенном завтраке, который в этом году впервые проходил под патронатом Президента Украины.

Для выступления артистка выбрала элегантный total black образ, который дополнил нюдовый макияж с деликатными блестками. Джамала также обновила прическу, подровняв волосы и сделав челку.

Певица призналась, что это первый раз, когда она оставила новорожденного сына с няней, чтобы посетить официальное мероприятие.

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