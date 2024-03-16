Show 24 расскажет о певцах, артистах и блогерах, которые готовятся к родительству. Кто попал на волну звездного бейби-бума – смотрите далее.

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Джамала и Сеит-Бекир Сулейманов

О своей беременности певица сообщила в день финала Нацотбора на Евровидение-2024. Для звезды это словно традиция, ведь она выступала на Нацотборах во время первой беременности в 2018, а также второй в 2020 году.

Имею в себе надежду, веру и огромную любовь!

– писала Джамала.

Старшие сыновья певицы – 5-летний Эмир-Рахман и трехлетний Селим-Гирай готовятся к появлению младшего члена семьи. Джамала рассказывала, что ребята уже рассуждают о необходимости дополнительной кровати и бутылочки для воды.

К слову, в сети считают, что третьим у Джамалы тоже родится сын. Все потому, что на награждении премией Шевченко она процитировала строки "І на оновленій землі / Врага не буде, супостата, / А буде син, і буде мати, / І будуть люде на землі". Но пока это только предположение.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева

Звездные супруги мечтали о ребенке уже много лет. Наталье поставили диагноз бесплодие, но даже после этого они не опускали руки. Танцовщик и гимнастка работали с репродуктологом, готовились к ЭКО и даже думали об усыновлении. Чудо произошло тогда, когда звездные супруги приняли ситуацию.

Недавно Евгений Кот и Наталья Татаринцева устроили baby shower, где объявили пол будущего ребенка. У супругов родится дочь.

Нам неинтересно рожать где-то за границей, хотим, чтобы это было дома, на родной земле. Будем танцевать, петь в этот момент, снимать контент. И потом с этого смеяться,

– делилась Наталья.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева рассекретили пол ребенка: видео

Parfeniuk и Симбочка

Молодой артист и тикток-блогерка еще не женаты, но уже готовятся стать родителями. Parfeniuk сделал девушке предложение летом, но признались они об этом только осенью. Уже в следующем месяце звездная пара призналась о пополнении.

В феврале будущие звездные родители устроили гендер-пати и объявили пол ребенка. Они ждут девочку.

Parfeniuk и Симбочка рассекретили пол ребенка: видео

Макс Чмерковский и Пета Маргатройд

Хореограф и его жена прошли непростой период на пути ко второй беременности: это выкидыши и два тура ЭКО. В июне 2023 года они Макс и Пета стали родителями во второй раз.

Через короткое время Маргатройд забеременела в третий раз, поэтому она и Чмерковский скоро станут многодетными родителями. Теперь они в поисках нового и большего дома для их семьи.

Это было очень неожиданно (через 4 месяца после родов), но мы очень счастливы и готовы скоро стать семьей из 5 человек! После всего, через что пришлось пройти с выкидышами и ЭКО, мы очень счастливы и знаем, что нам повезло, когда это чудо произошло с нами,

– призналась Пета Маргатройд.

Как Чмерковский отреагировал на беременность жены: видео

Даша Евтух

Блогер Даша Евтух через полгода после свадьбы тоже сообщила о беременности. Она лишь лаконично рассказала, что новоиспеченная семья ждет пополнения.

Вероятно, на попопвнення также ждет Виталий Козловский и его жена. СМИ говорят о том, что избранницей певца стала его пиарщица Юлия Бакуменко. Но артист эту информацию еще не подтверждал.