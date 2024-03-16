Show 24 розповість про співаків, артистів і блогерів, які готуються до батьківства. Хто потрапив на хвилю зіркового бейбі-буму – дивіться далі.

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Джамала і Сеїт-Бекір Сулейманов

Про свою вагітність співачка повідомила у день фіналу Нацвідбору на Євробачення-2024. Для зірки це немов традиція, адже вона виступала на Нацвідборах під час першої вагітності у 2018, а також другої у 2020 році.

Маю у собі надію, віру та величезну любов!

– писала Джамала.

Старші сини співачки – 5-річний Емір-Рахман та трирічний Селім-Гірай готуються до появи молодшого члена сім'ї. Джамала розповідала, що хлопці вже міркують про потребу додаткового ліжка й пляшечки для води.

До слова, в мережі вважають, що третім у Джамали теж народиться син. Все тому, що на нагородженні премією Шевченка вона процитувала рядки "І на оновленій землі / Врага не буде, супостата, / А буде син, і буде мати, / І будуть люде на землі". Та наразі це тільки припущення.

Євген Кот і Наталя Татарінцева

Зіркове подружжя мріяло про дитину вже багато років. Наталії поставили діагноз безпліддя, але навіть після цього вони не опускали руки. Танцівник та гімнастка працювали з репродуктологом, готувались до ЕКЗ і навіть думали про всиновлення. Диво сталось тоді, коли зіркове подружжя прийняло ситуацію.

Нещодавно Євген Кот і Наталія Татарінцева влаштували baby shower, де оголосили стать майбутньої дитини. У подружжя народиться донечка.

Нам нецікаво народжувати десь за кордоном, хочемо, щоби це було вдома, на рідній землі. Будемо танцювати, співати в цей момент, знімати контент. І потім з цього сміятися,

– ділилась Наталія.

Євген Кот і Наталя Татарінцева розсекретили стать дитини: відео

Parfeniuk і Сімбочка

Молодий артист та тікток-блогерка ще не одружені, але вже готуються стати батьками. Parfeniuk зробив дівчині пропозицію влітку, але зізнались вони про це лише восени. Вже наступного місяця зіркова пара зізналась про поповнення.

У лютому майбутні зіркові батьки влаштували гендер-паті та оголосили стать дитини. Вони чекають на дівчинку.

Parfeniuk і Сімбочка розсекретили стать дитини: відео

Макс Чмерковський і Пета Маргатройд

Хореограф та його дружина пройшли непростий період на шляху до другої вагітності: це викидні та два тури ЕКЗ. У червні 2023 вони Макс і Пета стали батьками вдруге.

Через короткий час Маргатройд завагітніла втретє, тож вона і Чмерковський скоро стануть багатодітними батьками. Тепер вони у пошуках нового і більшого будинку для їхньої сім'ї.

Це було дуже несподівано (через 4 місяці після пологів), але ми дуже щасливі й готові скоро стати сім'єю з 5 осіб! Після всього, через що довелося пройти з викиднями та ЕКЗ, ми надзвичайно щасливі і знаємо, що нам пощастило, коли це диво сталося з нами,

– зізналась Пета Маргатройд.

Як Чмерковський відреагував на вагітність дружини: відео

Даша Євтух

Блогерка Даша Євтух через пів року після весілля теж повідомила про вагітність. Вона лише лаконічно розповіла, що новоспечена сім'я чекає на поповнення.

Ймовірно, на попопвнення також чекає Віталій Козловський та його дружина. ЗМІ говорять про те, що обраницею співака стала його піарниця Юлія Бакуменко. Але артист цю інформацію ще не підтверджував.