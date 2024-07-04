Вона розповіла про нагороди, які отримала Мірабелла. Крім того, виконавиця розповіла й про концерт, в якому брали участь дівчата.

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Так, з'ясувалося, що Мірабеллі здобула відразу дві престижні нагороди у своїй лондонській школі. Дівчинка отримала відзнаку за "Прогрес і Старанність" серед учнів 5 класу, демонструючи відмінні академічні успіхи та перемогла у загальнонаціональному конкурсі цифрових новин "Sky: The Edit". 10-річна донька Камалії посіла друге місце, створивши 90-секундний новинний репортаж. Мірабелла самостійно виступила в ролях продюсера, режисера та монтажера свого репортажу, показавши неабиякі творчі та технічні навички. Варто зазначити, що у цьому змаганні брали участь діти та підлітки віком від 8 до 18 років з усієї Великої Британії.

Я неймовірно пишаюся досягненнями та наполегливістю своїх донечок, Мірабелли та Арабелли. Вони завжди докладають максимум зусиль у всьому, що роблять, і їхні успіхи – найкраща винагорода для мене як мами,

– зазначила знаменитість.

Крім того, Мірабелла та Арабелла, взяли участь у щорічному Belmont Summer Concert, де демонстрували свої музичні та вокальні досягнення перед батьками та вчителями.

Мало того, дівчата долучилися до змагань з легкої атлетики.

Зауважимо, 10-річні Арабелла та Мірабелла зараз мешкають у Лондоні зі своїм батьком Мохаммадом Захуром. Це рішення батьки прийняли через повномасштабну війну, яка триває в Україні. Співачка повідомила, що її доньки повернуться до Києва, щойно ситуація в країні стабілізується.