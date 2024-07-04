Поклонники высоко оценили сочетание голосов исполнителей. Они называют трек "хитом" и пророчат ему первые места в чартах.

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Композиция "Дзвони" раскрывает историю сложных романтических отношений, полных тоски и эмоциональной зависимости.

Идея создать второй дуэт принадлежит Олегу. Он является автором этой песни, в отличие от предыдущей "Стерва", которую написала я. Меня очаровали романтика и мелодичность трека. Петь с Олегом – это настоящее удовольствие, ведь он один из лучших голосов и тембров в Украине. Всегда музыкально, профессионально и с замечательным вайбом,

– рассказала Тина.

Вместе с релизом песни Кароль и SHUMEI также выпустили клип к новому треку. Режиссерская концепция видео позволяет зрителям заглянуть за кулисы творческого процесса. В видео органично переплетаются кадры эмоционального исполнения песни и фрагменты рабочих обсуждений между музыкантами. Такой подход позволяет поклонникам почувствовать себя частью творческого процесса.

Тина Кароль и SHUMEI – "Дзвони": смотрите видео онлайн

Фаны восторженно отозвались о композиции, отмечая ее качество и эмоциональность

"Хорошая песня. Крутой дуэт. Спасибо за вашу работу";

"Это хит. Тина, вы невероятная, предсказываю первые места во всех чартах";

"Такая приятная песня, чувственно, хороший вокал, профессионально";

"Сплошное наслаждение. Чувственно, нежно, страстно. Я в восторге от вас";

"Хороший и гармоничный дуэт. Голоса сочетаются классно";

"Так нежно, песня навевает летнюю ностальгию, спасибо вам".

Напомним, в апреле этого года у Тины и SHUMEI уже выходил совместный трек. Тогда дуэт представил песню "Стерва", рассказывающую о страстной любви, которая является основой крепких отношений.