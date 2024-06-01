18-летняя дочь Ольги Фреймут закончила школу в США: фото с выпускного Златы
Источник:Злата Митчелл
Старшая дочь Ольги Фреймут выпустилась из школы в США. Она уже поделилась с подписчиками фото с торжественного события.
Злата даже поделилась архивной фотографией из первого класса, когда еще училась в Украине. Девушка подчеркнула, что рада закончить школу.
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Сначала она выставила фотографию в выпускной мантии, шляпе с кистями и дипломом, а потом показалась в белоснежном платье и на высоких черных каблуках.
Радуюсь, что это закончилось. Переходим на следующий этап,
– подчеркнула девушка.
Злата Митчелл закончила школу в США / Скриншоты из инстаграм-сторис
Злата также показала, как отпраздновала выпускной. Она вместе с друзьями провела вечер в элитном заведении Лос-Анджелеса.
Злата Митчелл отпраздновала выпускной / Скриншот из инстаграм-сторис
К тому же дочь Фреймут вспомнила все трудности, с которыми она сталкивалась в течение школьных лет.
Пять школ, три средние школы, война, три страны, один весенний переезд и 12 лет до этого..,
– отметила она, поделившись архивным фото, где идет в 1 класс в Киеве.
Злата Митчелл в первом классе / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о старшей дочери Ольги Фреймут
- Телеведущая родила Злату в 2006 году в отношениях с британцем Нилом Митчеллом.
- В 14 лет, в 2020 году, девушка переехала жить в Соединенные Штаты.
- Сейчас 18-летняя Злата живет самостоятельно в Лос-Анджелесе, получает там образование и активно занимается танцами.
- Интересно, что она недавно приобрела себе Mercedes-Benz белого цвета
- Дочь Фреймут ведет довольно активную жизнь – путешествует, посещает различные мероприятия. Недавно она даже приезжала в Украину, чтобы навестить родных.