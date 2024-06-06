Дочь "мамы" Верки Сердючки впервые показала мужа: романтическое свадебное фото

Дочь "мамы" Верки Сердючки поделилась новым фото со свадьбы. Так она впервые показала своего мужа.

Дочь Инны Белоконь в прошлом году вышла замуж. Сперва она не хотела показывать жениха на свадебных фото.

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Но на днях Яна Макогон опубликовала новое фото со свадьбы с любимым. Это черно-белый снимок, на котором молодожены шагают по подиуму, пока их засыпают конфетти.

Дочь "мамы" Верки Сердючки держала в руках букет невесты, а ее муж шел рядом, немного опустив голову.



Яна Макогон с мужем / Фото из инстаграма Яны Макогон

Яна не стала подписывать фото, а лишь добавила эмоджи в виде знака бесконечности.

Личная жизнь дочери "мамы" Верки Сердючки