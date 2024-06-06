Дочь "мамы" Верки Сердючки впервые показала мужа: романтическое свадебное фото
6 июня 2024, 14:41Читати новину українською
Источник:Яна Макогон
Дочь "мамы" Верки Сердючки поделилась новым фото со свадьбы. Так она впервые показала своего мужа.
Дочь Инны Белоконь в прошлом году вышла замуж. Сперва она не хотела показывать жениха на свадебных фото.
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Но на днях Яна Макогон опубликовала новое фото со свадьбы с любимым. Это черно-белый снимок, на котором молодожены шагают по подиуму, пока их засыпают конфетти.
Дочь "мамы" Верки Сердючки держала в руках букет невесты, а ее муж шел рядом, немного опустив голову.
Яна Макогон с мужем / Фото из инстаграма Яны Макогон
Яна не стала подписывать фото, а лишь добавила эмоджи в виде знака бесконечности.
Личная жизнь дочери "мамы" Верки Сердючки
- Инна Белоконь рассказала о замужестве дочери первой. Она не делилась подробностями, а лишь показала несколько фото. Впоследствии стало известно, что Яна Макогон вышла замуж 8 ноября. У нее было красивое платье со шлейфом с кружевом и длинной фатой.
- Уже в марте 2024 года дочь Инны Белоконь показала фото с округлым животиком, сообщив о беременности. Через несколько недель Яна Макогон впервые стала мамой, а Инна Белоконь – бабушкой. Команда Верки Сердючки поздравила артистку с рождением внучки. Поэтому известно, что Яна родила девочку.