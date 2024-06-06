Донька Інни Білоконь минулого року вийшла заміж. Спершу вона не хотіла показувати нареченого на весільних фото.

До слова Оля Полякова показала молодшу доньку в сльозах і зізналась, чому вона повертається в Україну

Та днями Яна Макогон опублікувала нове фото з весілля з коханим. Це чорно-білий знімок, на якому наречені крокують подіумом, поки їх засипають конфеті.

Донька "мами" Вєрки Сердючки тримала в руках букет нареченої, а її чоловік йшов поруч, трохи опустивши голову.



Яна Макогон з чоловіком / Фото з інстаграму Яни Макогон

Яна не стала підписувати фото, а лише додала емоджі у вигляді знаку нескінченності.

Особисте життя доньки "мами" Вєрки Сердючки