В белом платье и с букетом: дочь Ирины Горовой намекнула на свадьбу
Источник:Наталья Горовая
Взрослая дочь продюсера Ирины Горовой, вероятно, отпраздновала свадьбу. На такие мысли поклонников натолкнуло новое видео девушки, которое она опубликовала в сети.
Отметим, ранее продюсер уже раскрывала некоторые подробности о личной жизни 26-летней Натальи. Тогда она как раз говорила, что девушка замужем.
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Теперь Наталья распространила черно-белый ролик, где предстала в белом платье, держа в руках праздничный букет, похожий на традиционный свадебный. Однако она не стала конкретизировать детали и оставила загадочную подпись к видео только с двумя символами: белым сердечком и английским словом "the day", что переводится как "день".
Милые комментарии под этим роликом оставили Ирина Монатик, Надя Дорофеева, Потап и другие, а Ирина Горовая поздравила Наталью: "Солнышко! Поздравляю, дорогая моя".
Украинские звезды поздравили Наталью Горову / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о дочери Ирины Горовой
- Мамой девушки продюсер стала в юном 18-летнем возрасте. Отцом Натальи является рэпер UGO, настоящее имя которого Юрий Горовой. Пара поженилась в 1994 году.
- Сейчас дочь Горовой живет и работает в Варшаве. Она является маркетологом в IT-сфере. Из-за специфики работы, которая не требует постоянного пребывания в офисе, Наталья имеет возможность свободно путешествовать.
- По словам Ирины, ее дочь периодически приезжает в Киев, чтобы навестить маму и их домашнего любимца – собачку Жорика.
- Продюсер пытается поддерживать тесные отношения с Натальей даже несмотря на расстояние.