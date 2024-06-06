В белом платье и с букетом: дочь Ирины Горовой намекнула на свадьбу

Взрослая дочь продюсера Ирины Горовой, вероятно, отпраздновала свадьбу. На такие мысли поклонников натолкнуло новое видео девушки, которое она опубликовала в сети.

Отметим, ранее продюсер уже раскрывала некоторые подробности о личной жизни 26-летней Натальи. Тогда она как раз говорила, что девушка замужем.

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Теперь Наталья распространила черно-белый ролик, где предстала в белом платье, держа в руках праздничный букет, похожий на традиционный свадебный. Однако она не стала конкретизировать детали и оставила загадочную подпись к видео только с двумя символами: белым сердечком и английским словом "the day", что переводится как "день".

Милые комментарии под этим роликом оставили Ирина Монатик, Надя Дорофеева, Потап и другие, а Ирина Горовая поздравила Наталью: "Солнышко! Поздравляю, дорогая моя".



Украинские звезды поздравили Наталью Горову / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о дочери Ирины Горовой