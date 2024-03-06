"Мама" Верки Сердючки впервые станет бабушкой
6 марта 2024, 18:29Читати новину українською
Источник:Яна Макогон
Украинская актриса Инна Белоконь, наиболее известная как "мать" Верки Сердючки, скоро станет бабушкой. Ее дочь Яна ждет первенца.
Девушка уже показала фотографии с заметно округлым животиком. Так, вероятно, что она вскоре будет рожать.
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Дочь "мамы" Верки Сердючки беременна
Яна Макогон поделилась черно-белой фотографией, на которой продемонстрировала свой беременный живот. На фото она предстала в макси-платье и нежно поглаживала свой округлившийся животик.
Семейные моменты,
– лаконично написала под фото Яна.
Яна Макогон беременна / Скриншот из инстаграма
Для справки! Дочь "мамы" Верки Сердючки вышла замуж в ноябре 2023 года. Несмотря на то, что Яна делится фотографиями со свадьбы, она решила не показывать лицо своего возлюбленного.
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