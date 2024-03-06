Дикусар уже 2 года как служит в ВСУ. По этому случаю он поделился своими эмоциями относительно войны и редким кадром, сделанным на пресс-конференции Украинской Лиги Ветеранов.

Кстати Дмитрий Дикусар, который служит в ВСУ, поделился главными разочарованиями после 2 лет войны

Что Дикусар сейчас говорит о войне

Он отметил, что за 2 года война изменилась и мы тоже не те, какими были раньше. Дмитрий призывает жить и двигаться дальше, несмотря на "дешевые" манипуляции, которые намерены разъединить и ослабить украинцев. Воспоминания о погибших и вера в победу добра над злом даст толчок украинцам не останавливаться и идти до конца.

Война очень изменилась, мы тоже не остаемся прежними. "Постоянные изменения – тактика, которую не победить", где-то услышал я недавно. Поэтому, двигаемся дальше, дорогие украинцы и не ведемся на "дешевые" манипуляции, что намерены нас разъединить и ослабить!

– пишет Дмитрий.

Скучает ли Дикусар по танцам

Дикусар отметил, что в его новой жизни ему не хватает хореографии. Несмотря на это, командир в определенные моменты говорит ему "танцуй, танцор!" и Дмитрий начинает "танцевать".

P.S. В последнее время, не хватает любимого дела, но, в определенные моменты, командир говорит мне: "танцуй, танцор!" и я "танцую",

– говорит Дмитрий.

Редкое фото было сделано на пресс-конференции Украинской Лиги Ветеранов, которая создает реабилитационные центры для военных. По словам Дикусара, это было его первое гражданское мероприятие за 2 года.

Инсайты Дикусара относительно войны