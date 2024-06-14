43-летний Дмитрий Кулеба показал, как выглядел 10 лет назад: редкий кадр

Глава МИД Дмитрий Кулеба опубликовал архивное фото с мамой. На кадре он предстал в непривычном для себя образе – с длинными волосами.

Дмитрий показал редкую фотографию по случаю дня рождения своей матери. В то же время дипломат посвятил чувственные строки матери.

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Кулеба опубликовал архивный кадр, на котором предстал вместе с мамой Евгенией. Глава МИД одет в белую рубашку, а его мамочка – в наряд черного цвета. Евгения задумчиво смотрит вниз, а Дмитрий устремил свой взгляд в сторону. К тому же мужчина пошутил, что длина его волос на фото такая же, как и у его мамы. Эта фотография была снята более 10 лет назад.

Более 10 лет назад у меня волосы были не короче, чем у мамы. Сегодня у нее день рождения. И я желаю ей одного – долгой и счастливой жизни. Благодарен за все. За поддержку на протяжении всей жизни. Особенно сейчас. Люблю и всегда буду рядом,

– нежно написал Кулеба.



Дмитрий Кулеба с мамой / Скриншот из инстаграм-сторис

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