У нас секса нет уже давно, – Коляденко удивил заявлением об отношениях с Ириной Билык

Во время полномасштабного вторжения по сети начали распространяться слухи о возобновлении отношений шоумена Дмитрия Коляденко и певицы Ирины Билык. Хореограф честно признался, что происходит между ним и артисткой.

Несмотря на то, что звездная пара разошлась еще 18 лет назад, поклонники продолжают верить в их воссоединение. В частности, сами знаменитости подогревали такие слухи, публикуя совместные романтические фото и видео.

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В каких отношениях находятся Коляденко и Билык

Шоумен заявил, что никакого воссоединения не произошло. Мужчина уверен, что в прежние отношения возвращаться нельзя. К тому же, вместо надежд о восстановлении того, что уже разрушено, лучше отпустить все и идти дальше.

С бывшими можно дружить, пить чай, но чашку ты не склеишь. Она разбита была. Нельзя возвращаться в старые отношения. Только новая жизнь,

– убежден Дмитрий.



Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / Фото из инстаграмма певицы

В то же время Коляденко отметил, что между ним с Билык только дружба и ничего другого.

Мы друзья и все. У нас секса нет уже давно,

– добавил танцовщик.

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Что известно об отношениях Коляденко и Билык