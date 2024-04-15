Попри те, що зіркова пара розійшлася ще 18 років тому, шанувальники продовжують вірити у їхнє возз'єднання. Зокрема, самі знаменитості підігрівали такі чутки, публікуючи спільні романтичні фото та відео.

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У яких стосунках перебувають Коляденко і Білик

Шоумен заявив, що ніякого возз'єднання не сталося. Чоловік впевнений, що у колишні стосунки повертатися не можна. До того ж, замість сподівань про відновлення того, що вже зруйновано, краще відпустити все і йти далі.

З колишніми можна дружити, пити чай, але чашку ти не склеїш. Вона розбита була. Не можна повертатися у старі стосунки. Тільки нове життя,

– переконаний Дмитро.



Ірина Білик та Дмитро Коляденко / Фото з інстаграму співачки

Водночас Коляденко зазначив, що між ним з Білик лише дружба і нічого іншого.

Ми друзі й все. У нас сексу немає вже давно,

– додав танцівник.

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