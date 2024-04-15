Попри те, що зіркова пара розійшлася ще 18 років тому, шанувальники продовжують вірити у їхнє возз'єднання. Зокрема, самі знаменитості підігрівали такі чутки, публікуючи спільні романтичні фото та відео.
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У яких стосунках перебувають Коляденко і Білик
Шоумен заявив, що ніякого возз'єднання не сталося. Чоловік впевнений, що у колишні стосунки повертатися не можна. До того ж, замість сподівань про відновлення того, що вже зруйновано, краще відпустити все і йти далі.
З колишніми можна дружити, пити чай, але чашку ти не склеїш. Вона розбита була. Не можна повертатися у старі стосунки. Тільки нове життя,
– переконаний Дмитро.
Ірина Білик та Дмитро Коляденко / Фото з інстаграму співачки
Водночас Коляденко зазначив, що між ним з Білик лише дружба і нічого іншого.
Ми друзі й все. У нас сексу немає вже давно,
– додав танцівник.
Дмитро Коляденко про кохання: дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки Коляденка та Білик
- Зіркова пара була разом з 2003 по 2006 рік. Попри те, що їхні стосунки здавалися ідеальними, ревнощі шоумена не дозволили жити спокійно співачці. Водночас Коляденко щороку робив пропозицію Білик, поки ті були у стосунках. Артиска обручки приймала, однак заміж не виходила.
- Згодом зіркова пара все ж розійшлася. Розлучення танцівник переживав дуже тяжко. Так, він продав ЗМІ інтимні фотографії колишньої коханої, викинув з 13-го поверху диван і навіть порізав її картини.
- Однак, тепер артисти підтримують теплі дружні стосунки й запрошують одне одного на свята.