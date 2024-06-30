У нас специфические отношения, – брат Яремчук рассказал, поздравил ли ее с рождением ребенка

Недавно сеть заполонили слухи о том, что Мария Яремчук впервые стала мамой. Брат артистки, Дмитрий Яремчук, решил прокомментировать эту информацию и развеять некоторые слухи.

Он рассказал, как поздравил Марию с первенцем. Кроме того, Яремчук прокомментировал сплетни о том, что отцом ребенка его сестры может быть Александр Пономарев.

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Дмитрий Яремчук поделился, что написал сообщение-поздравление для Марии, однако не получил ответа.

Почему? Я не знаю. Но что тут такого? Это нормально – у нас специфические отношения. Она не поздравляла нас с рождением ни одного ребенка,

– отметил артист.

Относительно сплетен о возможном отцовстве Александра Пономарева, Дмитрий высказался скептически. Он убежден, что это неправда.

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